Представители службы лечебной педагогики приняли участие в благотворительной акции «Дарю Кузбассу»

Они разработали проект по организации летнего отдыха для детей с особенностями развития. Первые три недели работы городского лагеря «Люблю лето и Кемерово» уже показали свои результаты.

Детский лагерь — один из вариантов организации летних каникул. Но, когда ребёнок требует особого внимания — это, безусловно, риск. Отдых детей с ограниченными возможностями здоровья должен проходить под чутким руководством взрослых и специалистов, и подобных практик в целом по стране не так уж и много. Желание устроить своему чаду полезный отдых и сподвигло Елену организовать программу «Люблю лето и Кемерово».

Во время игр и творческих заданий с детьми занимаются дефектологи, логопеды и психологи. Помогают и волонтёры. При выходе на прогулки или в поход на экскурсию за каждым ребёнком закрепляют наставника. Недавно дети ходили знакомиться с экзотическими животными.

3 недели работы лагеря пролетели быстро. И многие уже ждут окончания выходных, чтобы вновь встретиться с друзьями. Рады и родители.

В этом году намечен только один сезон, но желающих устроить своим детям незабываемое лето, по словам организаторов лагеря, уже предостаточно.