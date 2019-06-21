На первой в Сибири окружной студенческой стройке заложили капсулу с посланием

На строящемся автобане Кемерово-Ленинск-Кузнецкий сегодня бойцы студенческих отрядов заложили капсулу с посланием для следующих поколений. 150 студентов со всей Сибири приехали в Кузбасс, чтобы помочь завершить строительство дороги. Это ребята из Красноярского края, Новосибирской и Томской областей, Хакасии, Алтайского края и Кузбасса.

На стройке бойцы трудятся уже месяц. За это время установили водоотводные лотки, озеленили территорию, засыпали кювет щебнем, установили дорожные знаки и бордюры. Студенты будут заняты до середины августа, пока объект не будет запущен в эксплуатацию.

Участники первой в Сибири окружной студенческой стройки — это опытные студенческие отряды, которые прошли конкурсный отбор. Для студентов организовано питание и проживание в Ленинске-Кузнецком.