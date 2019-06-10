В среду можно будет отдохнуть от работы

Роструд напомнил работающим гражданам, что в середине текущей недели их ждёт выходной. Он будет приурочен к празднованию Дня России, который проходит 12 июня (среда). Рабочими днями останутся только понедельник, вторник, четверг и пятница. При этом во вторник длина рабочего дня предполагается меньше на один час. Впрочем, последнее касается лишь тех, кто трудится по стандартному пятидневному восьмичасовому графику.

После этого в праздничном календаре произойдёт солидный перерыв. В следующий раз отдохнуть среди недели удастся только 4 ноября.