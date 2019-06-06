Вернисаж отдан Анне Горичевой в Мысках

Народная картинная галерея в Мысках привлекает не только именитых художников, но и тех, кто любит изобразительное творчество.

Очередной вернисаж отдан Анне Горичевой. Она более десяти лет занимается творчеством, наработала свой стиль, пробует себя в разных техниках. Ее картины и графические листы выставлялись в Междуреченске, Новокузнецке. На персональной выставке представлены работы маслом, акварелью, рисунки карандашами и мелками. Для художницы это своеобразный отчет за проделанную работу, а для зрителей — встреча с прекрасным.