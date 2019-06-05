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Кузбассовцы будут получать новые квитанции на оплату коммунальных услуг за капитальный ремонт многоквартирных домов

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Начисления взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов с мая 2019 года теперь производят отдельно от основных коммунальных платежей. Цель – упрощение финансовой схемы, а значит, улучшение собираемости взносов.

Собственники жилья смогут производить оплаты через электронный личный кабинет. Платёж можно внести через любое отделение банка, с помощью пластиковой карты, через электронное банковское приложение в смартфоне или на компьютере. Также можно оформить автоплатёж. Размер взноса за капремонт в Кузбассе при этом расти не будет.

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