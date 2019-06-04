Многодневный крестный ход-сплав по Томи завершится в ближайшие дни на границы региона с Томской областью

Среди участников — представители духовенства, кадеты, ветераны.

Почти 650 километров по воде на небольших судах — катерах и моторных лодках. Маршрут: от посёлка Лужба, расположенного недалеко от Междуреченска, до деревни Зеледеево в Юргинском районе. Эта традиция существовала на Кузнецкой земле ещё до революции. Возродить крестный ход на Томи получилось несколько лет назад.

Участники уже побывали в Междуреченске, Новокузнецке, селах Усть-Нарык, Старочервово, Крапивинском. Всего запланировано больше полусотни остановок.

Накануне паломники совершили остановку на Томской набережной Кемерова. Побывали у Вечного огня, памятника воинам-кузбассовцам.

Новый день — новые километры водной глади. В селении Пача Яшкинского района участников крестного хода встречали, как дорогих гостей. Дальше — дорога к храму. Общая молитва. В руках — главная святыня — икона Божией Матери «Покров над Землёй Кузнецкой». Её написал новокузнецкий иконописец Леонид Ключников. И вот уже больше 10 лет она является главной месточтимой иконой в Кузбассе.

Водный путь паломники проделают за десять дней. В этом году крестный ход начался 27 мая. 5 июня — завершающая остановка на границе Кузбасса и Томской области. На протяжении всего маршрута путешественников сопровождают сотрудники МЧС. Они обеспечивают безопасность участников православного сплава.