В преддверии Дня предпринимателя в Кемерове прошёл торжественный приём кузбасских бизнесменов

Предпринимательству была посвящена минувшая неделя в Кузбассе. Бизнесмены провели мастер-классы, круглые столы, встретились с жителями городов и районов, которые только начинают свой долгий предпринимательский путь.

Впервые в истории Кузбасса на поддержку малого и среднего бизнеса из государственного бюджета выделено 946 миллионов рублей. Это в 15 раз больше, чем в прошлом году. И в 8 раз больше из областного — 120 миллионов.

Это значит, что все больше предпринимателей смогут реализовать в Кузбассе свой потенциал.