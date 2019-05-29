В Кузбассе прошло заседание 14 сессии Совета народных депутатов Кемеровской области

На повестке темы финансовой грамотности и создания комфортной городской среды.

Благоустройство области, юридическая помощь и историческая память Кузбасса. Ключевые темы 14-ой сессии областного Совета народных депутатов. Участники встречи рассмотрели 28 вопросов. Один из них — уникальный проект «Вершины воинской славы», который реализуется в Кузбассе с 2015 года. Распоряжением Правительства РФ уже 8 вершинам присвоены имена. На 14-ой сессии совета парламентарии проголосовали за предложение о присвоении еще шести безымянным горам заповедника имен героев-земляков.

Еще одна тема — благоустройство города. На встрече подвели итоги реализации программы «Формирование современной городской среды Кузбасса» за 2018 год.

На обсуждение также вынесли тему юридической помощи. Если раньше получить бесплатную консультацию от юристов могли только близкие родственники граждан, погибших в результате аварий на предприятиях угольной промышленности, то теперь эта категория расширена. В нее включены обманутые дольщики. За прошлый год в их число попали 57 человек. В органы прокуратуры поступило 30 обращений.

Также депутаты поддержали инициативу о внесении поправок в действующий закон об административных правонарушениях в сфере благоустройства. 17 пунктов из него были исключены.

Еще одна поправка в юридической сфере. В 2019 году продолжатся налоговые каникулы для самозанятых.

На депутатских слушаниях говорили и о возможности улучшения условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в регионе. Парламентарии вместе с представителями власти и бизнеса обсудили, как реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Впервые в истории Кузбасса на поддержку малого и среднего бизнеса выделено 946 миллионов рублей. Это в 15 раз больше федеральной субсидии прошлого года.

По итогам сегодняшних слушаний будут разработаны рекомендации. Депутаты утвердят их уже на следующем заседании кузбасского парламента, которое пройдёт в июне этого года.