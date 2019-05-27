Библиотеку в областном центре назвали в честь кузбасского поэта

Теперь это — не просто библиотека семейного чтения. С этого дня она носит имя известного в Кузбассе автора поэтических сборников и публицистических книг Геннадия Юрова. Геннадий Евлампиевич — заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почётный гражданин города Кемерово и Кемеровской области. Именно на его стихи написан гимн Кузбасса.

На мероприятии присутствовала вдова поэта Наталья Юрова. Она рассказала о книге, которую они готовят вместе с сыном.

Творчество Юрова посвящено Кузбассу, городу Кемерово, Рудничному району. Поэтому идея читателей и сотрудников о переименовании библиотеки нашла поддержку.

Знаменательному событию, творчеству Геннадия Юрова посвящена и экспозиция, с которой могут познакомиться все посетители библиотеки.