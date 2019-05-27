В городе Тайга состоялся круглый стол «Актуальные вопросы поискового движения России»

Представители региональных отрядов, власти, члены общественных организаций, юнармейцы обменялись опытом. Участники встречи разработали план совместных акций и проектов, направленных на увековечивание памяти погибших при защите Родины. Мероприятие посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На встрече выступили с докладами представители региональных отделений Кемеровской, Вологодской, Новосибирской, Томской областей, Красноярского края и республики Алтай.

Ежегодно поисковики работают на полях сражений, проводят раскопки и находят останки бойцов, медали, личные вещи солдат, обломки самолетов. На «Вахтах памяти» они поднимают тех, кого больше 70 лет считали пропавшими без вести. Часто удается установить личность героев.