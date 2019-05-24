Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в Новокузнецке

Глава Минфина проведёт сегодня в южной столице Кузбасса совещание по реализации национальных проектов: «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Развитие малого и среднего предпринимательства».

В совещании примут участие полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, главы Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Алтайского края, Республик Хакасия, Тыва и Алтай, представители Минэкономразвития, Минпромторга, Корпорации МСП, РЭЦ, ФЦК, а также предприниматели СФО.

Участники встречи обсудят вопросы поддержки экспорта и повышения производительности труда на площадке Объединенного Западно-Сибирского металлургического комбината.