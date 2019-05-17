В областном центре завершился Всероссийский съезд угольщиков

Участниками мероприятия стали представители федеральных и региональных органов государственной власти, руководители и экологи угольных предприятий страны, главы муниципальных образований Кузбасса, специалисты профильных ведомств и учебных заведений. Главная тема обсуждения — введение современного экологического стандарта.

Не менее значимая тема — реализация региональной программы «Чистый воздух», как часть национального проекта «Экология». Уже сегодня многие угледобывающие предприятия Кузбасса смогли взглянуть на свою работу по-новому и активно внедряют в производство современные технологии. Например, пылеулавливатели, которые снижают количество вредных выбросов в атмосферу. Подтверждено лабораторными исследованиями.

Как флагман угольной отрасли, уже сегодня Кузбасс привлекает специалистов, инициирует совместную работу с органами власти по закреплению санитарно-защитной зоны.

Также делегаты в ходе съезда смогли обменяться опытом внедрения новых технологий в производство. Трансляцию мероприятия обеспечивал Первый Губернский телеканал. Полную версию форума можно найти на нашем официальном сайте: ctc-kuzbass.ru.