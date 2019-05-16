В Кемерове состоялась акция «Прогулка с врачом»

Медработники рассказали, чем опасны клещи, как защититься и что делать, если укус уже обнаружен.

Голоден, зол и очень опасен. Словно вампир, прячется и поджидает жертву. Каждый пятый клещ — переносчик вирусного энцефалита. Причём, по внешнему виду заражённое насекомое ничем не отличается от обычного.

На «Прогулку с врачом» вышли жители Кировского района. Взяли и «оружие» — скандинавские палочки. Пенсионеры верят: с такой скоростью их просто не догонят. Врачи медицинской профилактики уверенность рассеивают. Жертв эти маленькие кровопийцы могут поджидать долго. Попадая на тело человека, присасываются не сразу. Могут несколько часов гулять по животному или человеку.

Клещи — первоклассные охотники и, кстати, ровесники динозавров. Но, в отличие от них, обладают способностью выживать. И если киношные вампиры боятся чеснока или противоядия, то лесной хищник — репеллентов.

Еще один помощник в борьбе с ним — вакцина. Но ставить её уже поздно — иммунитет не успеет выработать антитела. Остается соблюдать ряд правил: светлая, обработанная одежда, полный осмотр после прогулок на природе. Если все же клещ обнаружен — обязательно обращаться к врачу. Чтобы выяснить, насколько опасен укус, особь отправят на исследование.