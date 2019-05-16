Кузбасские школы принимают активное участие в федеральных программах по цифровизации образования

Одна из них — «Цифровая школа». В нее уже вошли два общеобразовательных учреждения Прокопьевска. На сегодняшний день это — одни из самых современных школ города.

Самостоятельно измерить пульс, давление или влажность и температуру воздуха для учеников 32 школы города Прокопьевск теперь не проблема. Благодаря модульной системе экспериментов на базе цифровых технологий, каждый школьник может попробовать себя в роли синоптика или врача. Впрочем, это — не единственное оборудование, которое используют учителя во время уроков. Компьютеры, цифровые лаборатории — то, с чем уже привыкли работать дети.

57-ой лицей — один из первых в городе, где цифровые технологии применяются буквально во всем. Здесь нет обычных школьных журналов и дневников — только электронные. В каждом кабинете интернет. Собственная локальная сеть объединяет свыше ста компьютеров. Интерактивные доски и проекторы учителя используют на каждом уроке.

Цифровые технологии применяются даже на уроках литературы. С помощью проектора преподаватель выводит на экран, к примеру, иллюстрации к произведениям. Это не только привлекает внимание учеников, но и помогает лучше усвоить материал.

Всего в Прокопьевске 38 школ. Впервые две из них попали в федеральный проект «Цифровая школа». Для них это — возможность дальнейшего роста. А для остальных — стимул к развитию. Педагоги надеются, что участие в программе даст большие возможности. Приобрести новое цифровое оборудование и получить дополнительные знания — как применять информационные технологии в обучении ребят. А также шанс обменяться опытом с учителями всей страны.