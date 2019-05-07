Сухая жаркая погода. МЧС призывает кузбассовцев быть осторожными с огнём.

Специалисты МЧС Кузбасса делают не утешительные прогнозы. Лесопожарная обстановка в регионе складывается сложная.

По словам начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Алексея Шульгина, на сегодняшний день в регионе зафиксировано 11 природных очагов пожара на площади 74 гектара. Для с равнения в аналогичный период прошлого года был зафиксирован один природный пожар на площади один гектар.

В Мариинском, Беловском и Крапивинском районах в ближайшие дни будет сохраняться третий класс пожароопасности. В Междуреченском городском округе и Новокузнецком районе ожидается 4 класс пожароопасности. В целом по Кузбассу обстановка примерно такая же.

По прогнозам специалистов МЧС, сохраняется высокая вероятность того, что из-за сухой и жаркой погоды класс пожароопасности в регионе может быть повышен до пятого уровня. Профилактические мероприятия в регионе продолжаются с 30 апреля. Граждан призывают быть осторожными с огнём.