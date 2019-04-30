На территории кемеровского «Азота» торжественно открыли и освятили статую святой великомученицы Варвары

Считается, что именно Варвара помогает тем, кто связал свою жизнь с тяжелым и опасным трудом.

Полгода кропотливой работы – и бронза в руках мастера превратилась в скульптуру. Статую святой великомученицы Варвары установили на главной аллее «Азота». В светлый праздник Пасхи ее освятил глава Кузбасской митрополии.

Святая Варвара – покровительница людей опасных профессий. А среди них – угольщики и химики. В житие святой сказано: она втайне приняла христианство и претерпела страдания за веру. Варвара избавляет от внезапной смерти и болезни каждого, кто вспоминает о ней. Теперь она будет оберегать сотрудников кемеровского «Азота».

Автор скульптуры – известный российский художник-скульптор Константин Зинич. И это уже вторая его работа для кемеровского «Азота». Первую скульптуру он посвятил химиками-основателям.

Статуя святой Варвары уникальна — нимб и крест в руках святой подсвечиваются в ночное время. Дополняют картину вечнозеленые кедры — символ долголетия и крепкого сибирского духа.