Дороге быть!

Сегодня губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил Мариинский район. Глава региона обсудил вопрос строительства новой дороги, так называемого обхода Мариинска. Ввод в эксплуатацию этого объекта позволит разгрузить город от транзитного транспорта. В настоящее время интенсивность дорожного движения составляет порядка 9 тысяч автомобилей в сутки.

Обращаясь к строителям, Сергей Цивилев подчеркнул, что ожидания людей подвести нельзя, необходимо завершить все работы по графику — объездную дорогу 1 августа 2020 года, а переход через Транссиб к маю 2021 года.