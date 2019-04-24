Правительство Кузбасса, Совет женщин и новый омбудсмен. Итоги 13 сессии Совета народных депутатов Кемеровской области

Правительство Кузбасса. Депутаты облсовета единогласно приняли поправки в устав Кемеровской области. Реализация проекта, инициатором которого стал Сергей Цивилев, пройдет поэтапно. Депутаты подчеркнули, никаких дополнительных финансовых затрат не потребуется.

Еще одно не менее значимое решение было сегодня принято народными избранниками. В Кузбассе появится Совет женщин-депутатов. Идея о создании совещательного органа возникла в марте на Международном женском форуме, который прошёл в Новокузнецке. Работу Совета сформируют на базе лучших практик, конкретного опыта городов и районов Кузбасса. Женщины будут заниматься вопросами охраны материнства и детства, здоровья, занятости и другими.

Кроме этого народные избранники утвердили кандидатуру нового уполномоченного по правам человека в Кузбассе. Им стала экс-глава кемеровской налоговой службы Зоя Волошина. Кандидатуру предложил Сергей Цивилев. Губернатора поддержала омбудсмен России Татьяна Москалькова. Также кузбасские парламентарии приняли поправки в областные законы о деятельности омбудсменов. Теперь на уполномоченного по правам человека возлагается координация деятельности уполномоченного по правам ребенка.

2018-й прошёл под знаком добровольца. Только в Кузбассе более 100 тысяч волонтёров. Сегодня депутаты приняли новый закон о взаимодействии власти с добровольческими организациями.

Самые актуальные вопросы парламентарии рассмотрели в рамках 13 сессии. В скором времени состоится очередное заседание. Будут приняты новые законы.