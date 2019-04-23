В Кузбассе проходит I Съезд социальных работников Сибири

В областной центр приехали специалисты из разных городов и стран, чтобы поделиться уникальным опытом.

Определить в домовые Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых. Такой указ Петр I издал 4 века назад. Он первый узаконил заботу о незащищённых слоях населения. Так в России зародилась государственная система социальной защиты. А 23 апреля 1991 года соцработа становится профессией.

23 апреля 2019-ого. Кузбасс принимает более 800 человек из 25 регионов России и 14 стран. На I Съезде социальных работников Сибири.

В форуме принимают участие специалисты из Австралии, Великобритании, Китая, США, Франции. Великобритания сотрудничает с Кузбассом 20 лет. Её представитель, Тони Видмер, руководил проектом «Совершенствование социальных служб для пожилых людей в Кемеровской области». Он всегда с удовольствием приезжает к коллегам.

Специалисты из США поделятся опытом работы в сфере детско-родительских отношений. Из-за океана в Кузбасс прилетел Бенни Лэм — практикующий клинический психолог, консультант по вопросам вредных привычек, семейный терапевт.

В деловой программе — 10 круглых столов, бизнес-тренинги по работе с эмоциями клиента и управлению конфликтом и конгресс социальных работников стран СНГ. Итоги подведут 24 апреля. Полученный опыт будет использован в дальнейшей работе по улучшению помощи тем, кому это так необходимо.