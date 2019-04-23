Минувшие 24 часа на территории области отметились 3-я пожарами: одним в Кемерове и двумя в Новокузнецке

По предварительным данным, причиной всех возгораний стала неосторожность при курении.

В Кемерове загорелась квартира в многоэтажке. К моменту прибытия спасателей подъезд был задымлён. Специалисты вывели из помещения 10 человек. В квартире, где находился очаг возгорания, обнаружили хозяина, которого передали врачам «скорой помощи».

Ещё одного кузбассовца спасли из горевшей квартиры одной из многоэтажек Новокузнецка. Сотрудники МЧС вывели хозяина на свежий воздух. Медицинская помощь ему не потребовалась. В результате пожара обгорела часть мебели.

Похожая ситуация произошла и в частном доме Куйбышевского района. Там, благодаря своевременному сообщению о возгорании, никто не пострадал.

Главное управление МЧС России по Кемеровской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Источник: Главное управление МЧС России по Кемеровской области