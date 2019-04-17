Сегодня в областной столице вручили почётные знаки и удостоверения донорам

Олег Казимиров живёт без майонеза, копчёных продуктов, никотина и алкоголя. И это далеко не полный список запрещённых продуктов. Уже почти 10 лет дарит частичку себя — сдаёт кровь. Сегодня, накануне Национального дня донора, он в числе гостей получает почётный знак и удостоверение донора.

40 раз сдать кровь и 60 плазму безвозмездно — задача тех, кто хочет стать Почётным донором. При этом, необходимо постоянно заботиться о своём здоровье. Сегодня в регионе около 200 таких добровольцев.

В среднем за сутки в медучреждениях региона переливают от 30 до 60 литров компонентов крови. Дефицита, при этом, нет. По словам специалистов, банк крови наполнен, в том числе и редкими группами. В экстренных ситуациях кузбассовцы-доноры готовы прийти на помощь.