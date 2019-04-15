В Кузбассе продолжается реализация проекта «Где ты, мама?»

Мы рассказываем о детях, которые ждут свою новую семью. Генеральный партнер программы компания ТАЛТЭК. ТАЛТЭК по-настоящему участвует в жизни регионов присутствия. Реализуя проект «С заботой о будущем», Группа компаний инвестирует в благополучие, поддержку и всестороннее развитие детей.

Знакомьтесь, двойняшки Аня и Валя. Двойная радость. Так говорят про них воспитатели. Девочки нежные и ласковые. Дарят много позитива окружающим. Обожают общение. Особенно когда им уделают внимание взрослые.

Девочки активны, проявляют интерес ко всему, что видят. Склонны к созерцанию. Например, Аня может долго наблюдать в окно за птицами. Вале нравится следить за тем, как движутся стрелки на часах. В физическом развитии они немного отстают от возраста. Например, стоят лишь с опорой и только начинают делать первые шаги. Однако, специалисты уверены, что при семейном воспитании они быстро догонят сверстников.

Впереди у Ани и Вали еще много достижений. Специалисты, конечно же, дадут рекомендации будущим родителям и по дальнейшему развитию девочек, и по состоянию здоровья. Главный совет, который, кстати, подойдет всем взрослым — принимать детей такими, какие они есть. Дарить им свою любовь и ласку.

Для будущих родителей телефон управления опеки и попечительства: 32-29-74, код Новокузнецка: (3843).