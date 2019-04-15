Ледоход начался на трех реках севера Кузбасса

По данным Кемеровского гидрометеоцентра, река Кия в п. Макаракский, Тисульского района начала освобождаться от ледового панциря. Уже очистилась от зимних оков река Чебула. Идет ледоход и на реке Яя. Кроме того, последней на юге вскрылась Уса в Междуреченске. Таким образом, первая волна паводка, которая проходит при ледоходе, завершается в регионе в штатном режиме. До максимального уровня воды в реках остается еще как минимум 1,5 м.

Сотрудники МЧС России обращают внимание кузбассовцев, особенно подростков, на опасность нахождения вблизи водоемов во время паводка. Во время ледохода нужно сопровождать детей на прогулках у реки, исключив шалости, обходить обрывистый берег, поскольку он может обвалиться. Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то незамедлительно звоните по номеру 101.