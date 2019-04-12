В детском саду «Волшебная страна» Кемеровского района внедряются технологии бережливого производства

Детей учат экономить своё время, распределять обязанности и планировать день.

Единственная в России фабрика процессов «Цветочная мастерская». Строители — дошкольники, которые создают свой продукт. Они уже знают, что такое конвейер и как достичь цель быстрее, если грамотно распределить роли.

Учебно-игровая площадка «Строй-ка!» обучает дошкольников принципам бережливого производства. В детском саду действуют сразу несколько проектов, которые оптимизируют работу воспитателей и экономят время детей.

Кузбасс стал одним из 13-ти регионов, в котором внедряется философия Росатома: быть внимательными друг к друг, решать трудности на месте, быть примером для других. Теперь этими принципами пользуются и жители «Волшебной страны».

В Кемеровской области бережливое производство запущено уже на 70-ти предприятиях. На них действуют около 300-т проектов. Это касается учреждений образования, автоколонн, многофункциональных центров и медучреждений.

Философия Росатома в первую очередь призвана упростить процесс, сберечь время и силы. Дошкольники из областной столицы уже знакомы с её простыми принципами, которые работают на любом производстве. Даже с самыми маленькими участниками.