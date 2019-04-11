Кузбасского депутата осудили за воровство

Осинниковский городской суд в октябре 2018 года признал парламентария, являвшегося на тот момент директором Дома культуры «Высокий», виновным в хищении и злоупотреблении полномочиями.

Как установило следствие, мужчина, занимая должность руководителя учреждения, использовал служебное положение и распределял деньги из стимулирующего фонда под предлогом ремонта, а позже забирал их у работников. Также, зная, что одна организация должна Дому культуры деньги по договору об оказания услуг, требовал их перевода на счет ИП, а не организации. Впоследствии эти денежные средства в сумме 140 тысяч рублей были им присвоены. Кроме того, подсудимый предоставил заведомо ложные сведения о якобы работающих в учреждении людях и похитил средства (312 тысяч рублей), начисляемые «работникам».

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и 3 годам лишения права занимать управленческие должности в органах местного самоуправления.

Учитывая, что осужденный являлся депутатом, на ближайшей сессии Совета народных депутатов был решен вопрос о досрочном прекращении полномочий парламентария.

Источник: Прокуратура Кемеровской области