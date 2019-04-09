Создание научно-образовательного центра откроет новые возможности для развития науки и экономики Кузбасса

Сегодня в Кемерове обсудили промежуточные итоги работы, организационные вопросы и схемы управления.

К созданию концепции приступили в марте. В работе приняли участие сотрудники образовательных и научных организаций, предприниматели, представители органов исполнительной и законодательной власти, а также эксперты Московской школы управления «Сколково».

Научно-образовательный центр ориентирован на улучшение жизни людей, а бренд «Чистый уголь – чистый Кузбасс» — станет основой направлений. Только тогда будет достигнут эффект, уверены областные власти.

Согласно майскому указу Президента Владимира Путина, 15 научно-образовательных центров мирового уровня должны появиться в России к 2024 году. Как минимум, один из них — в Сибири. Министерство образования и науки РФ рассматривает возможность его создания в Новосибирске, Томске, Красноярске, Барнауле и в Кемерове.