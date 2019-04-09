Кузбасские спортсмены борются за награды чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Соревнования проходят в эти дни в Батуми. В составе сборной команды страны выступают три представителя Кузбасса.

Двое из них уже попытались укротить коварные железные снаряды. Лучше это удалось сделать Татьяне Алеевой. Кемеровчанка, мастер спорта России международного класса, успешно выступила в весовой категории до 59 килограммов, зафиксировав в сумме двоеборья 214 кг (94 в рывке штанги и 120 в толчке). В итоге она завоевала две серебряные медали в сумме и толчке.

Волнение и серьезная конкуренция не позволили мастеру спорта международного класса по тяжелой атлетике Олегу Мусохранову из Салаира подняться выше пятого места. Его результат в сумме двоеборья составил 243 килограмма – ниже его возможностей. Но спорт есть спорт. И попасть в лидирующую группу богатырей Европы — почетно и престижно.