В Кемерове обсудили предстоящий сезон пожаров и летнего отдыха у воды

В областной администрации прошло аппаратное совещание, на котором присутствовали заместители, руководители департаментов и различных ведомств.

Чтобы обеспечить безопасность, необходим план мероприятий. Специалисты уже провели инструктажи с населением, раздали памятки. Провели более 300 тактических учений.

Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин отметил, необходимо организовать профилактическую работу с многодетными семьями. Особенно с теми, чьё жильё расположено вблизи водных объектов. Также в планах — уроки безопасности в образовательных учреждениях.

Кроме того, на аппаратном обсудили организацию детского летнего отдыха. Планируется, что за лето оздоровятся около 200 тысяч детей.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области