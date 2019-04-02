Накануне в Кемерове был задержан очередной любитель быстрой езды

В дежурную часть поступил сигнал о том, что по адресу ул. Красная, 13 был угнан автомобиль ВАЗ 2107 темного цвета. Примерно в 7:30 по адресу пр. Шахтеров, 81 данный автомобиль был обнаружен экипажем патрульной службы. Водитель на требование сотрудников ДПС об остановке не отреагировал. Началась погоня. Через некоторое время автомобиль удалось остановить. Автолюбитель попытался скрыться бегством, но был пойман. Как выяснилось, он был в нетрезвом состоянии.

Во время осмотра автомобиля правоохранители установили, что провода замка зажигания были соединены напрямую с помощью детали от компьютера. Свою причастность к угону транспортного средства водитель отрицать не стал. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за нарушение закона.