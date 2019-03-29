В Прокопьевском районе продолжается конфликт между дачниками и руководством угольного разреза

Горные работы предприятия уже несколько лет ведутся вблизи садовых участков жителей.

Где сейчас посреди поля находится ее огород, Нина Шелапутина уже не определит. Земля, на которой когда-то люди выращивали овощи и ягоды, оказалась богата не только на урожай, но и на уголь. Горные работы разрез «8 марта» начал здесь почти десять лет назад и территория, предназначенная для посадок, попала в санитарную зону. По закону собственники могут получить компенсацию.

Стоимость земли и стала камнем преткновения между дачниками и руководством угольного разреза. Год назад мы рассказывали об этой ситуации. С тех пор она кардинально не изменилась. Хотя, небольшие подвижки, по словам садоводов, есть.

Представители разреза подтвердили информацию о том, что несколько садовых участков уже выкуплены. Однако, финансовую сторону вопроса предпочли обойти стороной.

По словам садоводов, угольщики предлагают им в два раза меньше той суммы, на которую собственники рассчитывали. Такой поворот событий устраивает далеко не всех.

По закону, если садоводы не согласны с предложенной за их участки суммой, они могут отстаивать свои права в суде. Но для этого, опять же по закону, необходимо, чтобы угледобывающее предприятие официально отказалось от покупки участков. Такой документ угольщики дачникам не предоставляют. А значит, и оснований для иска тоже нет. Поэтому, не желая продавать собственные 10 соток за сумму вдвое меньше, чем указано в результатах оценки, людям приходится просто ждать, пропуская уже не один дачный сезон.