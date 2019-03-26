Общественная палата Кемеровской области провела заседание на тему государственно-частного партнерства

Депутаты облсовета, представители департаментов, бизнеса и науки рассмотрели перспективу создания в регионе совместных инвестиций частных компаний и власти.

Один из примеров успешной реализации государственно-частного партнерства в Кузбассе. На муниципальных площадях индивидуальный предприниматель организовал работу кабинетов для гемодиализа. Так пациенты с тяжелой формой почечной недостаточности смогли получать помощь за счет средств ОМС. По сути, частная компания за свой счет модернизировала государственную службу. На заседании члены общественной палаты обсудили, как увеличить число подобных проектов.

Государственно-частное партнерство. Чистой воды инструмент, о котором заявляют: и инвестору выгода и государству польза. Среди преимуществ — долгосрочный договор, распределение рисков, полное или частичное финансирование проектов.

Четвертый мост через Обь в Новосибирске — масштабный проект, который будет реализован с помощью механизма ГЧП. А еще поликлиники, детские сады, бассейн. Опыт соседнего региона показывает: схема работает. В 2018 году в Кузбассе открылось представительство Национального центра государственно-частного партнерства. А это значит, реализация подобных проектов позволит привлечь инвестиции в экономику Кузбасса.