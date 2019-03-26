Международный форум «Университеты, общество и будущее человечества» завершился в Москве

В мероприятии принял участие глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

В рамках съезда состоялось подписание серии меморандумов Российского Союза ректоров с субъектами Российской Федерации. Цель соглашений — создание в регионах научно-образовательных консорциумов в рамках программы «Вернадский», которая предполагает создание научно-производственных кластеров, ориентированных на развитие научных школ, прикладных исследований, разработку и реализацию комплексных программ освоения запасов минерального сырья, социально-экономический рост территорий.

Меморандум от Кемеровской области подписал губернатор Сергей Цивилев. От Российского Союза ректоров — президент Союза и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Стороны выразили намерение сотрудничать по ряду направлений, ориентированных на социально-экономическое развитие региона.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области