К паводку готовы. Сегодня прошел областной смотр сил и средств к половодью

Готовность специалистов и техники проверил первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин. Участники продемонстрировали высокие знания. Техника в рабочем состоянии. Кроме того, используются современные средства. К примеру, дроны. Они позволяют следить за обстановкой с высоты птичьего полета, не задействуя при этом дорогостоящие вертолеты.

В Кузбассе в зону возможного подтопления могут попасть 186 населенных пунктов. Это 8 тысяч жилых домов и более 20 тысяч человек. Поэтому требуется поддерживать на должном уровне силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий возможного паводка.