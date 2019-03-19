В Кемерове проходит межрегиональная конференция, посвященная теме финансовой грамотности населения

В обсуждении принимают участие представители Центрального банка РФ, эксперты образовательных программ Минфина, бизнесмены, преподаватели учебных учреждений. На повестке дня — внедрение финансовой грамотности в образовательные программы области.

Опытом поделились коллеги из соседних регионов. Так, в Алтайском крае обучение основам экономики ведется с 2017 года. А Томская область, реализующая программу с 2014 года, занимает лидирующие позиции в этом вопросе.

Перед Кузбассом сегодня стоят не менее значимые задачи — внедрить преподавание основ экономики как в обязательную школьную программу, так и во внеурочную деятельность. Для этого необходимо обеспечить повышение квалификации преподавателей. Курсы финансовой грамотности в Кузбассе уже реализуют более 250 школ из 661, и 130 дошкольных образовательных организации.

Итоги конференции подведут завтра, 20 марта, на пленарном заседании, участие в котором примет глава региона.