В регионе возобновилась акция «Кузбасс в порядке»

Еженедельно активисты, работники предприятий, представители общественных организаций и неравнодушные жители будут выходить на уборку снега.

Снег – долой! Весне – дорогу! В субботнике участвуют активисты, работники предприятий, представители общественных организаций. В Кемерове одна из массовых уборок снега прошла в сквере «Орбита».

В Заводском районе работники управляющих компаний орудовали лопатами у придомовых территорий.

А в Междуреченске работать помогала песня. Более пяти тысяч человек расчищали от снега детские площадки и территории у социальных объектов. На перекус — чай и горячие пирожки.

В Крапивинском основной акцент — главная площадь посёлка. Здесь в субботнике приняли участие более трёхсот человек.

В Прокопьевске работники бюджетной сферы и неравнодушные жители убирали территории школ и медицинских учреждений. Работала и техника. К субботнику в игровой форме подключились даже маленькие дети. Во время прогулки лопатками разгребали снег во дворе детского сада.

В Калтане внимание уделили не только дворам, но и крышам зданий. Сейчас, когда снег тает и скатывается по кровле, это особенно актуально.

Конечно, убрать все за один день невозможно. Акция «Кузбасс в порядке» продолжится до мая.