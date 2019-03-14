В Кемерове открылся Пятый международный фестиваль театрального искусства имени Андрея Панина

В течение недели профессионалы и любители-театралы посоревнуются в речевом и актёрском мастерстве.

Претендент на международную театральную премию Григорий Попов в свои 10 лет без единой ошибки декламирует рассказ о детской любви. В конкурсе участвует не впервые, срывая овации зрителей.

Фестиваль «Рыжий клоун» уникален. В России огромное количество премий для профессионалов, а вот для любителей и студентов — нет. Поэтому с каждым годом участников все больше. Они соревнуются в сценической пластике, вокале, речевом и актерском искусстве. В этом году более 370 заявок из Австрии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Монголии, Польши, Сербии и многих городов России.

Огненно-рыжий, с горящим, как кузбасский уголь, сердцем. Мы привыкли считать Андрея Панина, уроженца Новосибирска, кемеровчанином. Ведь именно таковым он считал себя. Здесь он учился, играл в первых спектаклях. В 2012 году прошла творческая встреча со студентами, где актёр предложил создать фестиваль для молодых артистов.

Андрей Панин сыграл больше 70 киноролей. Но экран так и не смог заменить любовь к театральной сцене.

Заслуженный артист России отказывался от гонораров за мастер-классы, проведенные в родном ВУЗе. Хотел, чтобы как можно больше начинающих звёзд театра могли проявить себя. Как и он в далеком 1981 году, когда пришёл поступать в Кемеровский институт культуры. Кто знает, может и этих ребят ждёт любовь миллионов зрителей.