В Кузбассе разработают дорожную карту по обеспечению школ региона новым спортинвентарем

Об этом заявил Сергей Цивилев в ходе рабочей поездки в Прокопьевском районе.

Глава региона посетил одну из старейших школ города — №68. Осмотрел классы и столовую. Цивилев отметил, что в спортзале старые окна и спортинвентарь требует обновления. Губернатор заверил, что к следующему учебному году ситуацию исправят.

Сергей Цивилев поручил Елене Пахомовой провести инвентаризацию школ и составить список образовательных учреждений, которые нуждаются в обновлении спортинвентаря.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области