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Проект «Где ты, мама?», который помогает ребятам из детских домов обрести новую семью, продолжается

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Напомним, за 11 лет его существования на юге Кузбасса семью нашли 350 малышей. Теперь и зрители СТС могут познакомиться с детьми, которые ждут счастливых перемен в своей судьбе. Генеральный партнер проекта «Где ты, мама?» компания ТАЛТЭК. ТАЛТЭК по-настоящему участвует в жизни регионов присутствия. Реализуя проект «С заботой о будущем», Группа компаний инвестирует в благополучие, поддержку и всестороннее развитие детей.

Брат с сестрой — Данил и Вика — погодки. В детском доме живут в разных группах. Однако, любят проводить время вместе. Играют, общаются, и даже конфеты не съедают, а откладывают друг для друга в подарок.

Из предметов в школе Данилу нравятся математика, ИЗО, физкультура. Как и многие мальчишки, любит играть в футбол. И уже сейчас решил кем станет, когда вырастет.

Стремление к порядку проявляется у него уже сейчас. На правах старшего заботится о Вике. Приходя к ней в гости, всегда спрашивает, как у нее дела, все ли в порядке. И у воспитателей интересуется ее поведением. Повышенное внимание к младшей сестренке оправдано. Вика — особенный ребенок. Она не видит с рождения. Однако, девочка с сильным характером и большой любовью к жизни. Несмотря на ограничения, она общительная, с удовольствием учится новому.

Больше всего Вика любит музыкальную игрушку. Она выучила все песенки и может часами их петь. А чтобы окружающим приятно было слушать, занимается вокалом в студии и уже выучила несколько песен. Любимая — про бабушку.

Достижений у Вики и Данила немало. Об этом и об особенностях здоровья специалисты подробно расскажут их будущим родителям. И, конечно, дадут советы. Педагоги уверены, что в заботливой и любящей семье ребята смогут раскрыть еще больше своих лучших качеств. Телефон управления опеки и попечительства 32-29-74, код Новокузнецка (3843).

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