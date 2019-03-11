Кузбасские гимнасты вновь показали высокий класс на чемпионате России

Он, по традиции, проходил в Пензе. Сюда приехали более 170 участников из всех центров спортивной гимнастики страны. И в этой компании наши парни и девушки завоевали медали, как в командном, так и в личном зачетах.

Наибольшего успеха добились юноши, которые в составе команды Сибирского федерального округа уступили только сборным Центрального округа и Москвы. Бронзу получили два Андрея — Лагутов и Черкасов, Никита Летников, а также самый опытный спортсмен — Никита Игнатьев. Последний стал еще и третьим в многоборье, дополнив этот успех серебряной наградой в упражнениях на перекладине и двумя бронзовыми наградами на кольцах и брусьях. Игнатьев еще раз подтвердил, что он не зря входит в основной состав сборной страны.

Отличилась и Анастасия Ильянкова, которая завоевала золотую медаль чемпионата в упражнениях на брусьях. Она так же в основном составе первой сборной страны.

Вскоре нашим лидерам предстоит участие в чемпионате мира.