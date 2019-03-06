Сергей Цивилев поздравил с наступающим праздником представительниц «неженских» профессий

Машинистки башенных кранов, водители БЕЛАЗов, мотористки, токари и даже подземные маркшейдеры. В любой сфере деятельности они трудятся наравне с мужчинами. На губернаторский прием были приглашены более 40 женщин.

На торжественной встрече Сергей Цивилев высказал благодарность дамам за их самоотверженный труд. Вспомнил военные годы. Когда 40% коллектива кузбасских шахт составляли представительницы прекрасного пола. И сейчас, спустя 79 лет, женщины также не уступают в трудолюбии мужчинам.

Глава региона напомнил про Женский форум, который прошел в Новокузнецке. По его итогам принято решение разработать программы по повышению квалификации и переподготовке представительниц прекрасного пола, работающих в промышленности. Это позволит открыть новые возможности для самореализации женщин.