Этнический балет. Танцевальный ансамбль «Сибирский калейдоскоп» подготовил новую программу

Действо посвящено шорской национальной культуре.

Шорские народные танцы с русской удалью. Знаменитый танцевальный ансамбль «Сибирский калейдоскоп» придает своему творчеству национального колорита. Сохранив при этом национальные танцевальные козыри. Коллектив готовит в честь шорского народа целый балет. Дань уважения к коренному населению Кузбасса.

Языком танца артисты стараются передать философию жизни шорцев — народа сурового, но смелого и сильного. Дается все это не так легко.

Артисты торопятся. У них еще даже нет концертных костюмов. Но все уверены в том, что балет в конце концов получится. Контрольная дата концерта — конец апреля. Зрителям обещают просто феерическое шоу.