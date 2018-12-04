Новокузнечанин пойдет под суд за убийство

Как установлено в ходе следствия, 22-летний житель южной столицы Кузбасса в сентябре этого года вернулся домой в вечернее время и, употребив спиртное, начал готовить себе еду. 66-летняя бабушка, в квартире которой проживал молодой человек, сделала ему замечание, что он мешает ей отдыхать. Кроме того, в адрес новокузнечанина посыпались претензии, связанные с отсутствием у него заработка.

Разозлившись, обвиняемый нанес пенсионерке удар ножом в грудь, от чего она скончалась на месте. Затем он собрал вещи и покинул квартиру. Тело потерпевшей обнаружил отец молодого человека.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска смогли выйти на след преступника и, назначив ему встречу, задержали мужчину. Обвиняемый вину признал и согласился сотрудничать со следствием.

Сейчас он заключен под стражу. Уголовное дело передано в суд.