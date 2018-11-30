Четырех жителей Яшкинского района осудили за укрывательство преступления

Как было установлено в ходе следствия, осужденные в сентябре прошлого года занимались заготовкой кедровой шишки, проживая в лесу в палаточном лагере. Во время посиделок за спиртным между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, который привел к тому, что один из них взялся за топор. Присутствующая при этом женщина выхватила орудие и нанесла несколько ударов его обидчику, от которых тот скончался на месте. После чего вся компания, сменив дислокацию, сожгла труп и спрятала останки.

Пропажу потерпевшего через несколько дней заметил его друг. Он обратился в полицию и рассказал, что мужчина выехал с напарниками на заготовку ореха. Сотрудники правопорядка установили всех причастных к данному преступлению.

По приговору суда женщина за совершение убийства получила 7 лет 6 месяцев колонии общего режима. Четверо мужчин за укрывательство были приговорены к штрафу размером в 150 тысяч рублей каждый.

Источник: Следственный комитет РФ по Кемеровской области