Вопросы топливной безопасности Кузбасса обсудили на совещании в областной администрации

Заместитель губернатора Андрей Панов и член Совета Федерации Алексей Синицын встретились с представителями независимых операторов АЗС и крупнейшими поставщиками ГСМ.

Независимые операторы АЗС приобретают нефтепродукты на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже, где цены на ГСМ значительно выше, чем согласованные Правительством России.

Для решения проблемы независимым АЗС предложили заключать краткосрочные контракты с потребителями и обговорить условия оплаты. Кроме того, достигнута договоренность на цены основных видов топлива в Кузбассе. Они по-прежнему останутся на уровне более низком, чем в соседних регионах.