Представители властей городов и районов вновь провели объезд территорий муниципалитетов

Напомним, с такой инициативой еще в начале октября выступил губернатор Сергей Цивилев.

В Новокузнецке комиссия, в первую очередь, обращала внимание на последствия сильнейшего урагана. Он накрыл область в ночь с субботы на воскресенье. Поваленные деревья, побитые машины, поврежденные кровли зданий — такие выходные новокузнечане точно запомнят надолго.

Проверили члены комиссии и состояние дорог. Центральные магистрали и тротуары действительно чистят и посыпают. А вот во дворах не всё так радужно. А потому, управляющие компании получили замечания.

Недовольны работой коммунальщиков и кемеровчане. Несмотря на то, что ежедневно на дороги города выходят около 150 единиц специальной техники. В Кемдоре утверждают — снег убирают и вывозят круглосуточно. С такой же периодичностью убирают и тротуары. Тем не менее, проблема налицо — пройти пешеходу порой просто негде.

А в Междуреченске жители остаются недовольными состоянием освещения и водоснабжения района Усинский. Исполняющий обязанности главы города Владимир Чернов пообещал разобраться в ситуации. Завершили объезд в Междуреченске посещением конного клуба. Его главное направление — иппотерапия, которая помогает при нарушениях функций опорно-двигательного аппарата.

На сегодня объезды территорий завершены. Очередной — уже на следующей неделе.