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Кузбасские полицейские задержали работника интернет-магазина

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22-летний житель Новокузнецка подозревается в серии «дистанционных» мошенничеств.

Мужчина представлялся вымышленным именем, убеждал перевести на его карту предоплату за запчасти, а после получения денег вносил номера телефонов в «черный список». По такой схеме аферист обманул 20 человек — жителей Новокузнецка, Кемерова, Белова и других кузбасских городов. Общая сумма ущерба составила около 100 000 рублей.

В квартире задержанного полицейские обнаружили и изъяли почти 30 мобильных телефонов, а также большое количество банковских и сим-карт, на которые поступали деньги обманутых клиентов.

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