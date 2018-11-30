Кузбасские полицейские встретились с представителями банков по вопросам профилактики и раскрытия мошенничеств

Обсуждали атаки телефонных нарушителей закона.

Правоохранители взаимодействуют с службами безопасности банков, поскольку подозреваемые в 95% случаев обналичивают похищенные деньги через электронные платежные системы. Полицейские попросили рассказывать получателям банковских карт о видах мошенничеств и способах защиты от них.

По итогам встречи был выработан целый комплекс дополнительных мер безопасности, который позволит защитить клиентов банков от преступных посягательств.

Источник: Главное управление МВД России по Кемеровской области