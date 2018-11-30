Крупную партию игрового оборудования уничтожили в Новокузнецке

Оно было изъято в подпольных игорных заведениях южной столицы региона, и на время расследования уголовных дел и проведения административных производств являлось вещественным доказательством.

Решением судов организаторы незаконной азартной деятельности были привлечены к ответственности, а игровое оборудование признано подлежащим уничтожению. Накануне автоматы и терминалы были пущены под пресс. Всего было приведено в негодность 80 технических устройств.

С начала этого года полицейские Новокузнецка пресекли деятельность 20 игровых заведений и изъяли 240 единиц игрового оборудования.

Источник: Главное управление МВД России по Кемеровской области