Рейд по незаконной торговле прошел в южной столице Кузбасса

Продажа мороженой рыбы на придомовой территории, отсутствие санитарных книжек и документов на продукцию. Это неполный перечень нарушений, выявленных в ходе рейда в Новокузнецке.

На этот раз инспекторы искали нарушителей на привокзальной площади. Причиной очередной проверки стали многочисленные жалобы горожан.

Вместо витрины — картонные коробки. Вот так, под открытым небом, замороженная рыба ждет своего покупателя. Однако, привлечь таким товаром продавцам удалось не потенциальных клиентов, а инспекторов, которые сразу же потребовали убрать с уличного прилавка всю продукцию. Продажа на улице – это, прежде всего, нарушение условий хранения продуктов.

С незаконной торговлей в Новокузнецке борются и сами жители. Регулярно на сайт администрации города люди присылают многочисленные жалобы на свалки мусора и некачественную продукцию.

Такие рейды в Новокузнецке проходят регулярно. И в результате каждой проверки удается выявить ряд нарушений. Около месяца дается предпринимателям для того, чтобы их устранить.