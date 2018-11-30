«Кухня погоды». Выпуск 60

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В ленинск-кузнецком центре спортивной гимнастики стартовал турнир за кубок Сибири на призы губернатора Кузбасса
Кузбасские полицейские встретились с представителями банков по вопросам профилактики и раскрытия мошенничеств
Четырех жителей Яшкинского района осудили за укрывательство преступления
Крупную партию игрового оборудования уничтожили в Новокузнецке
Над кемеровской Гимназией № 42 взяли шефство сотрудники областного управления федеральной службы исполнения наказаний
В связи со штормовым предупреждением энергетики и коммунальщики дежурят в усиленном режиме
Группа «Лидеров Кузбасса» отправилась в Москву для обучения в школе управления «Сколково»